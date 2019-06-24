محافظ الطائف يستقبل مدير الشرطة الجديد

استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة بالخالدية مدير شرطة المحافظة المعين اللواء علي بن سليم العطوي، حيث هنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.

فيما قدّم مدير شرطة المحافظة شكره وتقديره لمحافظ الطائف على تهنئته، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.