الشيخ محمد بن راشد يغادر الرياض عقب مشاركته في الاجتماع الخليجي الـ 42

عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ كان في وداعه بمطار الملك خالد

غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق له، الرياض، اليوم، عقب مشاركته في الاجتماع 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومندوب عن المراسم الملكية.