بعد 6 أشهر من إيقافها.. حسابات "مستشفيات مكة" تعود للعمل بهذا التوجيه

بدأت بنشر فعالياتها وأنشطتها والتوعية الصحية والرد على الاستفسارات

عادت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر"، إلى العمل بعد إيقافٍ استمرّ قرابة الـ6 أشهر؛ وذلك بعد أن أوقفتها الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مطلع العام الهجري الحالي.

وعَلِمت "سبق" أن عودة حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة على موقع "تويتر"، جاء بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة، بعد أن انضمَّت تلك المستشفيات إلى التجمع الصحي.

وبدأت حسابات المستشفيات بنشر فعالياتها ونشر الأنشطة وتوعيتها الصحية والرد على استفسارات المراجعين.

وكانت "الشؤون الصحية" بمنطقة مكة المكرمة، قد أوقفت حسابات مستشفيات العاصمة المقدسة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بهدف توحيد الجهود الإعلامية.

وقالت المستشفيات عبر حساباتها الرسمية على "تويتر" في تغريدة اعتذار للمتابعين مطلع العام الهجري الحالي: إنه تم إيقاف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في أواخر شهر ذي الحجة الماضي من العام الماضي، بناءً على التوجيهات الصادرة من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة؛ على أن يكون الحساب الرسمي لـ"صحة مكة" هو الحساب الموحد من أجل توحيد الجهود الإعلامية، ورفع الوعي الصحي، قبل أن تعود للواجهة والعمل من جديد بتوجيه من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.