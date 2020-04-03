تنبيه الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.