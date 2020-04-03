تنبيه الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة نجران

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03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 02:18 PM

تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً

تنبيه الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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