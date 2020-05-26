سنغافورة تسجل 383 إصابة جديدة بكورونا

عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 32343

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الثلاثاء، 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32343.

ووفق "رويترز"، أضافت الوزارة أن هذا العدد الأقل من الحالات يوم الثلاثاء؛ يرجع لأسباب منها إجراء عدد أقل من الفحوص.