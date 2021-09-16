"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

أكدت: محاولاتها العدائية متعمدة لاستهداف المدنيين

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.



وقالت قيادة التحالف إن المحاولات العدائية من الميليشيا الحوثية متعمدة لاستهداف المدنيين.



وأضافت أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.