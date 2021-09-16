"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

أكدت: محاولاتها العدائية متعمدة لاستهداف المدنيين

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وقالت قيادة التحالف إن المحاولات العدائية من الميليشيا الحوثية متعمدة لاستهداف المدنيين.

وأضافت أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

4

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:25 PM

أكدت: محاولاتها العدائية متعمدة لاستهداف المدنيين

"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

13 935

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وقالت قيادة التحالف إن المحاولات العدائية من الميليشيا الحوثية متعمدة لاستهداف المدنيين.

وأضافت أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021