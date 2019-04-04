"تعليم تبوك" يدشن وثيقتي "النزاهة والعدالة" و"التحفيز" لمنسوبيه

التزمت خلالها بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مدونة السلوك الوظيفي

دشن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمشاركة مدير عام فرع هيئة مكافحة الفساد في منطقة تبوك عبد الله بن دويان الرويلي، صباح اليوم الخميس، في مركز التدريب التربوي وثيقتي "النزاهة والعدالة" و"التحفيز" لمنسوبي التعليم والتي أعدتها وحدة التطوير في تعليم تبوك، وذلك بحضور مساعدي مدير التعليم وجمع من منسوبي التعليم.

وتفصيلاً، بدأ التدشين بكلمة لمدير التعليم، رحب فيها بضيف إدارة التعليم مدير فرع هيئة مكافحة الفساد، ثم تحدث عن تدشين الوثيقتين قائلاً: "الخطأ غير المقصود وارد وبطبيعة البشر الذين يعملون قد يخطئون, ولكن الخطأ إن لم يعدل ويصحح فهو نوع من الفساد, ونحن جميعاً نحارب الفساد بكل أشكاله سواء الهدر المالي أو هدر الجهد وتضييع وقت العمل أو الإهمال والتقصير في جوانب العمل كل هذا يحاسب عليه النظام في هذه الدولة التي اتخذت الحزم والعزم والعدل منهجاً لها".

وأضاف: "نحن نسير وفق رؤية مملكتنا الحبيبة وعلى خطى قادتنا وحكومتنا أعزها الله , ومن هنا جاء حرصنا على توقيع هذه الوثيقة وتعميمها على 25 ألف موظف وموظفة في تعليم تبوك سيبادرون بالتوقيع الإلكتروني على هذه الوثيقة والالتزام بها بإذن الله".

وتابع: تعليم تبوك يسعى لتحفيز أكبر قدر من منسوبيه وتكريمهم وفي كل عام نرفع العدد المستهدف، ولكن العام المقبل سيكون مختلفاً بعد اعتماد وثيقة التحفيز والتي تجوّد الضوابط وتحكم بنود التحفيز لكي يتم تكريم من يتحقق عليه جميع ضوابط هذه الوثيقة.

ومن جانبه، تحدث مدير وحدة التطوير الدكتور سعود العطوي قائلاً: اعتمدنا في بنائنا لهاتين الوثيقتين على المضمونات الأساسية اللازمة لبناء أي وثيقة وفق معايير الجودة، وقد تكونت وثيقة "النزاهة والعدالة" من خمس عشرة مادة وأُلحق بها ثلاثة نماذج الأول للأفراد بالالتزام للعمل بالوثيقة والثاني للإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح، والثالث للإبلاغ عن وجود مخالفات.

وأردف: أفردت هذه الوثيقة في مادتها العاشرة والخاصة بمعيار المهنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن مدونة الأخلاق والسلوك الوظيفي، وأكدت في مادتها الـ14 بتوفير الحماية لكل موظف يتقدم ببلاغ ممارسات الفساد بما يضمن له عدم التعرض وظيفياً أو المساس بمميزاته وحقوقه الوظيفية.

وعن وثيقة " التحفيز" أوضح "العطوي" أنها تكونت أيضاً من 15 مادة وأُلحق بها نموذج واحد لإقرار التحفيز المقدم من الإدارة، وقد أكدت الوثيقة على التزام قيادة الإدارة ومديري الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بتنفيذ ما ورد فيها من مواد.

وفي نهاية الحفل كرم مدير التعليم العاملين والداعمين للوثيقتين فيما ثمن مدير عام فرع هيئة مكافحة الفساد في منطقة تبوك عبد الله الرويلي هذه المبادرة من تعليم تبوك، مؤكداً أن ما نحتاجه في مثل هذا الوقت هو الفكر الواعي الذي يرعى مصالح الوطن وينبذ كل مظاهر الفساد.