فيديو.. عمالة تسرق ملابس تبرعات بالرياض و"الأمانة" توقع بهم قبل بيعها

يقظة المراقبين أفسدت مخططاتهم بتعاون 12 جهة.. "تحويل إلى الرقابة لمحاسبتهم"

نجحت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، في الإطاحة بعمالة غير نظامية، بعد سرقة كميات من الملابس المستعملة المخصصة للتبرعات، تمهيداً لعرضها للبيع في الأسواق على أنها جديدة بعد إخفائها.

ووثّق الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر "تويتر"، في مقطع فيديو، أكوام الملابس المستعملة المتكدسة في مستودع غير نظامي وسط الرياض، استعداداً لبيعها كملابس جديدة في الأسواق.

وأوضحت الأمانة، أن يقظة المراقبين نجحت في إفساد مخططات العمالة غير النظامية والإطاحة بهم، قبل إتمام عملية توزيعها بالأسواق، وتمّ تحويل المخالفين إلى الرقابة لمحاسبتهم.