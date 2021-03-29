خبير الطقس "الحصيني": برودة فجر اليوم على الشمالية والوسطى والشرقية

وعوالق ترابية بالمرتفعات.. ورياح من متوسطة لشبه قوية على هذه المناطق

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن درجة الحرارة فجر اليوم الاثنين، سجّلت برودة نسبيًّا إلى باردة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات، وعوالق ترابية على شرق المنطقة الغربية.

وتَوَقّع "الحصيني"، اليوم الاثنين، رياحًا من متوسطة لشبه قوية على الشرقية والخليج، وأجزاء من المدينة، ومكة، والساحل الشمالي والأوسط من البحر الأحمر.