الجمعية الفيصلية تستعرض إنجازاتها ومبادراتها لعام 2021

اعتمدت على الجودة والأداء المميز بدعم وزارة الموارد

أصدرت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة، تقرير حصاد إنجازاتها وأعمالها للعام المنصرم 2021م، والتي تصب في مصلحة وخدمة الفئات التي ترعاها.



جاء ذلك ضمن رسالتها في تحقيق التمكين الاقتصادي الاجتماعي للمستفيدين من مختلف شرائح المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



واعتمدت الجمعية على عنصر الجودة والأداء المميز بدعم ومساندة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوات الجمعية العمومية وشركاء الجمعية من المانحين والداعمين أفراداً ومؤسسات والمتطوعين.



ورعا مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، حفل إعلان وتكريم الفائزين بجائزة تعزيز للعمل التطوعي في دورتها الأولى لأفضل المبادرات التطوعية، وتكريم "الفيصلية" لتميزها وتفاعلها مع أنشطة مركز التنسيق الاجتماعي "تنسيق" كإحدى مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز.



وحظيت الجمعية بتكريم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن فعاليات ملتقى الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية الأول.



وتم تسليم 175 وحدة سكنية في عدد من أحياء مدينة جدة، إلى جانب إطلاق الجمعية للعديد من المبادرات والندوات والورش التدريبية الموجهة لأسر الوحدات السكنية؛ بهدف توعيتهم وتطويرهم.



وتعمل الجمعية حالياً على مبادرة الأسطح الخضراء بزراعة أسطح المنازل لجعلها متنفساً لساكني العمائر، وتصبح، مستقبلاً، مصدرَ دخل للأسر المستفيدة من الجمعية من خلال أنواع النباتات التي تتم زراعتها ومن ثم تسويقها، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الأسر.



كما حصدت الجمعية، بتصنيف المنظمة الناضجة من خلال نتائج عملية فحص جاهزية المنظمات، وعدد من شهادات الشكر والتقدير من أبرزها تميز إدارة الموارد البشرية وإدارة الحوكمة وحصولهم على شهادة شكر وتقدير من جائزة الملك خالد لعام 2021م.



وحصلت ممثلة في مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية، على شهادة شكر وتقدير من شركائها في العمل الخيري والإنساني الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، إلى جانب تنفيذ الجمعية برنامج أمومة لـ25 من أمهات مركز الأميرة حصة بنت خالد على مدى ثلاثة أسابيع بالتعاون مع جمعية الشقائق الخيرية.



وأبرمت الجمعية الفيصلية اتفاقية مع شركة قيمة ودكان للتموينات الغذائية، انطلاقاً من الحفاظ على كرامة المستفيدين وتسهيلاً عليهم؛ من خلال إرسال القسائم الشرائية إلكترونياً عبر الرسائل النصية بحيث تحتوي الرسالة على قيمة السلة بما يتناسب مع عدد الأسرة، ومن ثم تتوجه الأسرة لأقرب فرع من فروع الدكان وشراء احتياجاتها.



ووقعت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية ممثلة في مركز التوحد الأول خلال العام المنصرم، مذكرة تفاهم مع مطار الملك عبد العزيز الدولي لإنشاء غرفة التكامل الحسي؛ لتقديم الخدمة للمسافرين المصابين باضطراب طيف التوحد واستقبالهم وأسرهم خلال تواجدهم في المطار بعيداً عن التوتر.



وسعت الجمعية في إطار التوجه نحو برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي وضمن خطتها الاستراتيجية 2021 – 2024م، لتأسيس برنامج متكامل لتأهيل وتدريب شباب التوحد يساهم في تحقيق نتائج مستدامة تخدم فئة التوحد من عمر 12 سنة، فما فوق، لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد وتطوير الخدمات المقدمة لهـم ومخرجات البرنامج تركز على إيجاد فرص وظيفية لهم في القطاع الحكومي والخاص.



كما نفذت الجمعية الفيصلية، ممثلة في مركز التوحد الأول، برنامجاً تدريبياً مهنياً على مهارات وفنون الباريستا "الشخص المسؤول عن الضيافة والاستقبال" لـ10 من طلاب مركز التوحد الأول على مدى 10 أيام تدريبية، وتقديم العديد من البرامج التأهيلية والدورات والدبلومات التعليمية والحرفية التي تخدم سوق العمل من معهد تقدم للتأهيل والتدريب المهني والفني، أحد برامج مركز الأميرة حصة بنت خالد التي استفاد منها 9454 شاباً وشابة.



وعززت الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة، مشاركاتها مع منصة "إحسان" "المنصة الوطنية للعمل الخيري" التي تسهل التبرع للفئات الأشد احتياجاً.



حيث تم تسليم 35 جهازاً كهربائياً لمنازل الأبناء الأيتام، وتسليم 15 من الأجهزة والمستلزمات الطبية للأبناء المعاقين وفق احتياجاتهم، في حين حرصت الجمعية على التحول التقني وأتمتة المهام الإدارية لشؤون الموظفين، واشتراكها في نظام "جسر" لإدارة الموارد البشرية؛ مما يرفع كفاءة العمل ويساعد في سرعة الإنجاز، إضافة للتسهيل على الموظفين لتقديم طلباتهم، إلى جانب التعاون وعقد الشراكات مع الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة لخدمة أهداف الجمعية وتقديم الأفضل للفئات التي ترعاها الجمعية وسط الخطط والبرامج الطموحة التي تسعى الجمعية لتحقيقها مستقبلاً.



وثمنت الجمعية مجهودات الداعمين والمتبرع من أفراد وشركات وجهات وطلاب وطالبات مدارس وجامعات ومتطوعين وشركاء النجاح في العمل الخيري والإنساني.



ووجهت الشكر لهم على دعمهم اللامحدود لكل الأعمال والمناشط التي وضعت الجمعية في مقدمة الجمعيات ذات المردود الاجتماعي والتنموي في خدمة مختلف شرائح المجتمع من المستفيدين من خدماتها.