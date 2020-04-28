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قال: عدد أيامه 13 تزرع فيه الخضار والذرة الرفيعة والشامية

الحصيني: غداً أول أيام" كنة الثريا".. مطره غزير وجوه معتدل

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ إن يوم غد الأربعاء أول أيام موسم "كنة الثريا" النجم الثاني من الذراعين - الرشاء - مبيناً أن عدد أيامه 13 يوماً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: مطره غزير -إن شاء الله - وآخر النجوم اليمانية والجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار.

وأضاف: تغرس فسائل النخيل وتزرع الخضار وتزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني وفيه تبدأ عودة الصفاري - الخواضير.