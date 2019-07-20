"الأرصاد" تنبّه العاصمة المقدّسة .. أمطار رعدية وتدنٍّ في الرؤية

مصحوبة برياح سطحية .. تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرّمة.

وتشمل الحالة: العاصمة المقدّسة، الطائف، أضم، بحرة، ميسان، وتبدأ الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، وتنتهي الساعة 9 مساء اليوم.