4 وفيات وإصابتان حرجتان نتيجة حادث تصادم على طريق بارق الطحاحين

ثلاث فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت الإصابتين إلى مستشفى محايل العام

وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث مروع على طريق بارق الطحاحين بمنطقة عسير، نتج عنه أربع حالات وفاة وإصابتان حرجتان، وجرى نقلهما لمستشفى محايل العام.

وتفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً مساء اليوم عن حادث تصادم عند الساعة ١٩:٥٥ مساءً على طريق بارق الطحاحين بعد سوق المواشي، نتج عن الحادث أربع وفيات وحالتا إصابة إصابتهما حرجة.



وأضاف "الشهري": أن ثلاث فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت الإصابتين إلى مستشفى محايل العام، بينما نقلت الوفيات عن طريق الشرشورة.

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