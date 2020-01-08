رئيس منتدى علماء إفريقيا لـ"سبق": السعودية تقود العالم الإسلامي في النواحي كافة

مؤكدًا أنها القلب النابض للمسلمين.. وأن الوقوف معها واجب أخلاقي وديني

أكد رئيس منتدى علماء إفريقيا والتجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا، الشيخ محمد الحافظ النحوي، على هامش اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في النواحي كافة، وأنها رائدة في مجال نشر قيم الاعتدال والوسطية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، وفق رؤية سليمة وسديدة، تم إيصالها لكل بقعة في العالم الإسلامي.

وأكد "النحوي" في تصريح خاص لـ"سبق" - باسم منتدى علماء إفريقيا والتجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا - أنهم يقفون مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا ضد كل الاستهدافات، مؤكدًا أن السعودية هي قلب العالم الإسلامي النابض؛ ولهذا فالوقوف معها واجبٌ أخلاقي وديني.

وأشاد رئيس منتدى علماء إفريقيا في ختام تصريحه إلى "سبق" بالدور الكبير والريادي الذي تلعبه رابطة العالم الإسلامي بقيادة الأمين العام الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى في نشر قيم الاعتدال والوسطية في العالم الإسلامي.