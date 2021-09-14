Apple تعلن iPhone 13 وiPhone 13 mini بابتكارات غير مسبوقة ونمط سينمائي

تصميم أنيق ومتين ونظام كاميرا مزدوجة متطوِّر وقفزة مذهلة بعُمْر البطارية

أعلنت Apple اليوم iPhone 13 وiPhone 13 mini، الجيل الجديد من أفضل الهواتف الذكية في العالم، بتصميم رائع، وحواف مسطحة أنيقة، وبخمسة ألوان خلابة.

ويتميز كلا الموديلين بابتكارات تقنية كبيرة، تشمل نظام الكاميرا المزدوجة الأكثر تقدمًا على الإطلاق في iPhone، مع كاميرا واسعة جديدة بعدد بكسلات أكبر، وتثبيت بصري للصور بتقنية تحريك المستشعر؛ ما يوفِّر تحسينات في صور وفيديوهات الإضاءة الخافتة، ويقدم طريقة جديدة لإضفاء الطابع الشخصي على الكاميرا باستخدام الأنماط الفوتوغرافية والنمط السينمائي الذي يضيف بُعدًا جديدًا تمامًا لرواية القصص بالفيديو.

ويأتيك كل من iPhone 13 وiPhone 13 mini بأداء فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة بفضل شريحة A15 Bionic، وعمر بطارية أطول، وشاشة Super Retina XDR أكثر سطوعًا، تضفي الحيوية على المحتوى، ومتانة لا تصدق مع واجهة Ceramic Shield، وضعف مساحة تخزين، تبدأ بسعة 128GB، ومقاومة للماء رائدة في مجالها ضمن تصنيف IP68، وتجربة 5G متطورة.

وسيتوافر iPhone 13 وiPhone 13 mini باللون الوردي، والأزرق، وسماء الليل، وضوء النجوم، وPRODUCT) RED)‏‏، مع إمكانية الطلب المسبق بدءًا من يوم الجمعة 17 سبتمبر، وتتوافر بدءًا من الجمعة 24 سبتمبر.

وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول لشركة Apple لقسم التسويق حول العالم: "يعتمد عملاؤنا على iPhone كل يوم؛ ولهذا السبب صممنا iPhone 13 وiPhone 13 mini ليكونا أكثر قوة وقدرة، وأكثر متعة في الاستخدام. ويتمتع الجهازان بتصميمات رائعة وأداء رائد في المجال، وأنظمة كاميرا متطورة مع ميزات تصوير حسابي مذهلة، كل ذلك بمتانة لا تصدق، ومقاومة للماء، وقفزة هائلة في عمر البطارية لضمان قدرة العملاء على الاعتماد على أجهزة iPhone عندما يحتاجون إليها. كل هذا مدمج بإحكام في نظام iOS 15 مع الخصوصية المضمنة فيه؛ وهو ما يجعل iPhone 13 وiPhone 13 mini خيارًا لا يُضاهى للمستخدمين الحاليين والجدد على حد سواء".

تصميم أنيق ومتين مع عمر بطارية مذهل

وأُعيد تصميم iPhone 13 وiPhone 13 mini من الداخل والخارج، ويأتيان بخمسة ألوان خلابة، تتميز بتصميم متين ذي حواف مسطحة، وإطار أنيق مصنوع من الألمنيوم. وتأتي الشاشات مقاس 6.1 إنش ومقاس 5.4 إنش2 بواجهة Ceramic Shield المميزة لأجهزة iPhone، وأقوى زجاج في هاتف ذكي على الإطلاق.

ويتمتع الجهازين بمقاومة للماء رائدة في المجال ضمن تصنيف IP68‏3، وكلاهما مصمم للحماية من انسكاب السوائل المعروفة.

ويسمح تنسيق الكاميرا الخلفية بتصميمه الجديد مع العدسات المرتبة قطريًّا بتشغيل نظام الكاميرا المزدوجة المتطور. ويأتي نظام كاميرا TrueDepth المعاد تصميمه بحجم أصغر بينما يحافظ على تقديم التقنيات المتقدمة نفسها، بما في ذلك ميزة Face ID، طريقة التحقق بالتعرف على الوجه الأكثر أمانًا في هاتف ذكي، التي تأتيك الآن مع تقديم مساحة عرض أكبر.

وتوفر شاشات Super Retina XDR OLED المحسنة نسبة تباين مذهلة لتحصل على لون أسود أكثر واقعية، وزيادة بنسبة 28 في المئة في الحد الأقصى لدرجة السطوع في الخارج، تصل إلى 800 شمعة/ المتر المربع، مع درجة سطوع قصوى أعلى لمشاهدة محتوى بوضوح HDR مثل الصور والفيديوهات بدرجة 1200 شمعة/ المتر المربع، مع زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتأتي التحسينات الكبيرة في عمر البطارية إلى كل من iPhone 13 وiPhone 13 mini بفضل شريحة A15 Bionic، والمكونات الأكثر كفاءة، والحجم الأكبر للبطارية، والتحسينات في استهلاك الطاقة الناتجة من الدمج المتكامل للمكونات والبرامج. ويقدم iPhone 13 بطارية مذهلة، تدوم طوال اليوم؛ ما يوفر ما يصل إلى ساعتين ونصف الساعة إضافية مقارنة بجهاز iPhone 12. ويوفر iPhone 13 mini ما يصل إلى ساعة ونصف الساعة في اليوم أكثر من iPhone 12 mini.

نظام الكاميرا المزدوجة الأكثر تطورًا في iPhone على الإطلاق

ويمثل iPhone 13 وiPhone 13 mini قفزة هائلة في تصميم الكاميرا مع تطورات في الأجهزة والتصوير الحسابي الذي يقدم صورًا وفيديوهات مذهلة. وتأتي الكاميرا الواسعة الجديدة بحجم بكسلات 1.7 ميكرومتر، مع أكبر مستشعر لنظام كاميرا مزدوجة في iPhone على الإطلاق، وهي قادرة على جمع إضاءة أكثر بنسبة 47 في المئة لالتقاط صور بتشويش أقل وأكثر سطوعًا.

ويأتي التثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر، وهي تقنية فريدة لأجهزة iPhone، تم تقديمها في iPhone 12 Pro Max إلى الكاميرا الواسعة، وفي iPhone 13 mini الأصغر حجمًا أيضًا.. ويعمل على تثبيت المستشعر بدلاً من العدسة كي تكون الصور أكثر ثباتًا، بينما تلتقط الكاميرا الواسعة للغاية المصممة خصيصًا مع المستشعر الجديد الصور والفيديوهات بمزيد من التفاصيل في المناطق المظلمة، وبتشويش أقل.

وجاء النمط السينمائي إلى iPhone بعد دراسة مستفيضة للتصوير السينمائي، والاستفادة القوية التي تحققها ميزة نقل التركيز؛ ليتيح التقاط فيديوهات للأشخاص والحيوانات الأليفة والأشياء بتأثير عمق رائع مع تغييرات تلقائية في التركيز؛ إذ يمكن لأي شخص التقاط لحظات تضاهي المستوى السينمائي، حتى لو لم يكن مخرجًا محترفًا.

وللتحكم كله إبداع؛ إذ يمكن تغيير التركيز أثناء الالتقاط وبعده، ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبط مستوى بوكيه في تطبيق الصور وiMovie لنظام iOS، وقريبًا في iMovie لنظام macOS وFinal Cut Pro‏،5؛ ما يجعل عائلة iPhone 13 الوحيدة القادرة على تعديل عمق مجال التصوير في الفيديوهات حتى بعد التصوير.

وبفضل شريحة A15 Bionic وتحليلات التعلم الآلي الحسابية المتقدمة، يمكن للنمط السينمائي التسجيل بتنسيق Dolby Vision ووضوح HDR. كما يوفر الموديلان تسجيل فيديوهات بوضوح HDR مع تنسيق Dolby Vision، من الالتقاط إلى التعديل والمشاركة، مدعومًا الآن بوضوح 4K لغاية 60 إطارًا في الثانية في جميع الكاميرات.

ويدعم الميزات الجديدة كليًّا في iPhone 13 وiPhone 13 mini محرك عصبي أسرع في شريحة A15 Bionic، ومعالج إشارة الصور المتطور (ISP)، والتطورات في التصوير الفوتوغرافي الحسابي. وتتيح الأنماط الفوتوغرافية للمستخدمين إمكانية استخدام تفضيلاتهم الشخصية في التصوير مع كل صورة يلتقطونها مع الاستمرار في الاستفادة من معالجة الصور متعددة الإطارات من Apple. وتعمل التفضيلات المحددة مسبقًا، والمخصصة عبر المشاهد والأشخاص التي يتم تصويرها، وبخلاف الفلتر البسيط، على تطبيق التعديلات الصحيحة بذكاء على أجزاء مختلفة من الصورة لضمان الحفاظ على العناصر المهمة، مثل درجات لون البشرة المختلفة. ويدعم نظام الكاميرا المزدوجة وقوة التصوير الحسابي ميزة HDR 4 الذكية، والآن مع ألوان وتباين وإضاءة محسنة لكل عنصر في صورة الجماعية، مع تعزيزات لنمط الليل، حتى في الظروف الصعبة، تكون الصور أكثر واقعية.

وتدعم كاميرا TrueDepth جميع ميزات الكاميرا الجديدة، بما في ذلك النمط السينمائي، والأنماط الفوتوغرافية، وSmart HDR 4، والمزيد.

شريحة A15 Bionic: محرك iPhone 13‏

وتُعدُّ شريحة A15 Bionic أسرع من منافساتها، وتوفر أداء أفضل وكفاءة في استهلاك الطاقة؛ ما يجعل كل شيء في عائلة iPhone 13 أكثر سلاسة. وتستخدم الشريحة تقنية المعالجة بدقة 5 نانومتر، وبها ما يقرب من 15 مليار ترانزستور للتعامل مع المهام الأكثر تطلبًا، بما في ذلك أحدث ميزات التصوير الحسابي. وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى مع نواتَين فائقتَي الأداء وأربع نوى عالية الكفاءة أسرع بنسبة تصل إلى 50 في المئة من منافساتها، والأسرع في هاتف ذكي على الإطلاق، وتتعامل مع المهام الصعبة بسلاسة وكفاءة، في حين أن وحدة معالجة الرسومات الجديدة رباعية النوى هي أيضًا أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة من منافساتها، وتمكن من الحصول على مشاهد مرئية وتأثيرات ضوئية أكثر واقعية في الألعاب التي تتطلب أداء رسومات قويًّا.

ويستطيع المحرك العصبي Neural Engine الجديد مع 16 نواة إتمام 15.8 تريليون عملية في الثانية؛ ما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي لتطبيقات الجهات الأخرى، إضافة إلى ميزات مثل Live Text in Camera مع نظام iOS 15. وتجتمع التطورات الرئيسية للجيل الجديد من معالج إشارة الصور المتطور مع التصوير الحسابي وأجهزة الكاميرا القوية ليم تقديم نظام كاميرا مزدوجة جديد.

تجارب 5G في أماكن أكثر

ويتحرك العالم بسرعة نحو استخدام شبكات 5G، ويقدم iPhone تجربة 5G متقدمة؛ ليغير طريقة تواصل المستخدمين ومشاركتهم المحتوى، والاستمتاع به. ويتميز التصميم المخصص لمكونات جهاز iPhone 13 بمزيد من نطاقات 5G؛ ما يسمح له بالعمل في أماكن أكثر على شبكة 5G للحصول على تغطية أكبر وأداء أعلى.

وبحلول نهاية عام 2021 سيتضاعف دعم شبكة 5G على iPhone حول العالم، مع أكثر من 200 شركة اتصالات حول العالم وفي 60 بلدًا ومنطقة.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تشغيل فيديوهات عبر الإنترنت بجودة أعلى على المنصات المفضلة لديهم، وتجربة لعب أكثر تنافسية في الألعاب متعددة اللاعبين، وسرعات تنزيل وتحميل أعلى، وغير ذلك الكثير. ومع نظام iOS 15 ستفتح ميزة SharePlay‏7 على شبكة 5G المجال لمشاركة تجارب قوية مثل مشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية بوضوح HDR بالتزامن مع الأصدقاء أثناء إجراء مكالمات FaceTime.

وسيحافظ نمط البيانات الذكية على عمر البطارية بذكاء عن طريق تحويل iPhone تلقائيًّا إلى شبكة LTE عندما لا تكون هناك حاجة إلى سرعات 5G.

يأتيان بنظام iOS 15‏

ويعمل نظام iOS 15‏ على تحسين تجربة iPhone من خلال توفير طرق جديدة للبقاء على اتصال وميزات قوية، تساعد المستخدمين على التركيز والاستكشاف وإنجاز المزيد باستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز. وتبدو مكالمات FaceTime أكثر تلقائية بفضل الصوت المكاني ونمط بورتريه الجديد، وتساعد ميزات التركيز الجديدة المستخدمين على الحد من التشتت. كما أُعيد تصميم الإشعارات، وتستخدم ميزة Live Text التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص داخل الصور، والسماح للمستخدمين باتخاذ الإجراء الذي يريدونه حيالها.

وتقدم خرائط Apple طرقًا جديدة رائعة للتنقل واستكشاف العالم من خلال تجربة ثلاثية الأبعاد للقيادة داخل المدن الجديدة، كما تقدم لهم إرشادات المشي باستخدام الواقع المعزز.

وأُعيد تصميم تطبيق الطقس ليقدم خرائط ملء الشاشة، والمزيد من الرسومات البيانية لحالة الطقس. ويضيف تطبيق Wallet الدعم لمفاتيح المنازل، وأدوات جديدة للتحكم في الخصوصية في Siri والبريد، والمزيد من الأماكن داخل النظام لحماية معلومات المستخدم.

iPhone والبيئة

وصُمم iPhone 13 للتقليل من تأثيره على البيئة، بما في ذلك خطوط الهوائي التي تستخدم زجاجات المياه البلاستيكية المعاد تدويرها للأفضل، التي تم تحويلها كيميائيًّا إلى مادة أقوى وعالية الأداء، وهي الأولى من نوعها في المجال. كما يستخدم iPhone عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 في المئة في القطع المغناطيسية، مثل تلك المستخدمة في MagSafe، وقصدير معاد تدويره بنسبة 100 في المئة في لحام لوحات الدوائر الرئيسة، ولأول مرة في لحام وحدة إدارة البطارية.

ويستخدم كل من الموديلين الذهب المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة في طلاء لوحة الدوائر الرئيسية والسلك في الكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية. وأُعيد تصميم التغليف لنتخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي؛ الأمر الذي يساهم في توفير 600 طن متري من البلاستيك، ويقرب Apple من تحقيق هدفها في إزالة البلاستيك تمامًا من جميع العبوات بحلول عام 2025.

وأصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها العالمية، وتخطط بحلول عام 2030 لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها، التي تشمل سلسلة توريد التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يُباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 في المئة بدءًا من تصنيع المكونات والتجميع والنقل، واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.

الأسعار والتوافُر

وسيتوافر iPhone 13 وiPhone 13 mini باللون الوردي، والأزرق، وسماء الليل، وضوء النجوم وRED (‏‏PRODUCT‏) في سعة بدء جديدة 128GB، توفر ضعف سعة التخزين، وسعة 256GB و512GB.

وسيكون بإمكان العملاء في أستراليا وكندا والصين وألمانيا والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأكثر من 30 بلدًا ومنطقة أخرى طلب iPhone 13 وiPhone 13 mini مسبقًا ابتداء من الساعة الـ5 صباحًا بتوقيت PDT يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر، على أن يبدأ توافُر الأجهزة يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر.

وسيتوافر كلا الموديلين في تركيا ابتداء من الجمعة 1 أكتوبر، وفي ماليزيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وتايلاند، وما يقرب من 10 بلاد ومناطق أخرى، ابتداء من الجمعة 8 أكتوبر.

ويمكن للعملاء الحصول على iPhone 13 مقابل 3.399 د.أ قبل الاستبدال وiPhone 13 mini مقابل 2.999 د.أ قبل الإبلاغ عن الاستبدال apple.com/ store‏، في تطبيق Apple Store وفي متاجر Apple Store.9

كما يتوافر iPhone 13 وiPhone 13 mini من خلال موزعي Apple المعتمدين وعبر شركات اتصالات محددة. كذلك سيتوفر iOS 15 يوم الاثنين 20 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.

وتدعم محفظة iPhone الجلدية مع ‏MagSafe‏ ميزة تحديد الموقع؛ وهو ما يتيح للمستخدمين إخطارهم بآخر موقع معروف له إذا تم فصله عن iPhone. وتنضم محفظة iPhone الجلدية مع ‏MagSafe إلى حافظات MagSafe الجديدة المصنوعة من الجلد والسيليكون، إضافة إلى حافظة شفافة مع MagSafe، التي تتوافر للطلب اليوم.

كما توفر Apple للعملاء العديد من الخدمات في المتجر وعبر الإنترنت؛ ما يجعل تجربة الشراء فريدة على طريقة Apple. وعن طريق توفير الدعم المخصص والمشورة من قِبل خبراء Apple، وخيارات التوصيل والاستلام المناسبة، والنقش المجاني وطرق التوفير الخاصة مع عروض شركات الاتصالات، تضمن Apple أن أفضل طريقة لشراء منتجات Apple تكون من خلال متاجر Apple Store.