"إن بي سي" الأمريكية: إيران تعمّدت عدم إصابة منشآت مهمة في "عين الأسد"

مصدر: طهران ضربت الجزء غير المأهول رغم امتلاكها صواريخ عالية الدقة

كشفت مصدر وصفته قناة "إن بي سي" الأمريكية، بـ"المهم"، أن إيران "تعمدت" عدم استهداف وإصابة منشآت مهمة في قاعدة "عين الأسد"، صباح الأربعاء.

وشنّت طهران، فجر الأربعاء، هجوماً صاروخياً بالستياً على قاعدتين تتمركز فيهما قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق؛ انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية في "إن بي سي" أندريا ميتشيل، أن إيران تعمدت عدم إصابة منشآت مهمة في الضربة، التي نفذتها في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ونقلت عن مصدر "مهم" قوله: "التقييم الأولى الذي أجري خلال الليل، وجد أن إيران تجنبت عمداً الهدف".

وأضافت: "إيران تملك صواريخ عالية الدقة، ونحن نعلم ذلك، ونعلم أيضاً أن بإمكانها ضرب هدفها بالطريقة الصحيحة في حال هي أرادت ذلك".

وأردفت قائلة: "لكن يبدو، ووفقاً للتقرير الأوّلي، أن إيران ضربت الجزء غير المأهول من قاعدة الأسد.. أما في أربيل فالصواريخ سقطت في أحد الحقول".

واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران قاعدة عين الأسد الجوية، إضافة إلى قاعدة عسكرية أخرى في أربيل.

ولم تخلّف الضربة الإيرانية خسائر مهمة في القاعدتين، مما أثار تساؤلات بشأن مدى نجاعة العملية، وما إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الطرفين.

ويأتي تصريح المراسلة الأمريكية المخضرمة في وقت كشفت فيه قناة "سي إن إن" أن واشنطن كانت تعرف مسبقاً بالضربات الإيرانية.

وقالت: كان للجيش الأمريكي ما يكفي من التحذيرات بشأن الضربة، مما جعل الجنود يطلقون صافرات الإنذار في الوقت المناسب، ويختبئون في مكان آمن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت في بيان رسمي أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخاً على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.