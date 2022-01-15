"البلوي": أمطار الرياض ستستمر على شكل زخات متفاوتة حتى صباح الغد

درجات الحرارة تنخفض ما بين 5 أو 4 درجات مئوية

قال مدير مركز الأرصاد في الرياض عايض البلوي، إن أمطار الرياض ستستمر على شكل زخات متفاوتة حتى صباح الغد، مضيفًا أننا سنشهد غدًا انخفاضًا في درجات الحرارة مابين 5 أو 4 درجات مئوية.

فيما دعا الدفاع المدني في المدينة المنورة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول بسبب الحالة المطرية.

0

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 04:56 PM

درجات الحرارة تنخفض ما بين 5 أو 4 درجات مئوية

"البلوي": أمطار الرياض ستستمر على شكل زخات متفاوتة حتى صباح الغد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 299

قال مدير مركز الأرصاد في الرياض عايض البلوي، إن أمطار الرياض ستستمر على شكل زخات متفاوتة حتى صباح الغد، مضيفًا أننا سنشهد غدًا انخفاضًا في درجات الحرارة مابين 5 أو 4 درجات مئوية.

فيما دعا الدفاع المدني في المدينة المنورة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول بسبب الحالة المطرية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022