"امرابط": لا أهتم بالشائعات.. وسعيد بوجودي في "النصر"

أبدى المحترف المغربي في صفوف النصر، اللاعب نور الدين امرابط، سعادته بوجوده في نادي النصر، وشدَّد على أنه لا يهتم بالشائعات التي دارت حوله مؤخرًا.

وجاءت تصريحات اللاعب عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه النصر بالشباب في الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ ليرتفع رصيد النصر لسبع نقاط، والشباب لخمس نقاط.

اللاعب قال في تصريحاته ردًّا على أنباء عرضه على النادي الأهلي لمبادلته مع سلمان المؤشر: "لا أعلم لماذا تُنشر تلك الشائعات، ولا أقول سوى (الله يسامحهم). أنا لاعب دولي، لا أتأثر بمثل هذه الأكاذيب".

وتابع: "تواصلت مع مسؤولي النصر الذين نفوا ذلك تمامًا، وأنا أثق بهم كثيرًا، وسعيد بوجودي داخل العالمي".