"صناعي عفيف" يعلن استمرار القبول في 5 برامج تدريبية

للتدريب الصباحي والقبول حتى اكتمال العدد بشروط محددة

أعلن المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بعفيف، عن استمرار القبول (الصباحي) في خمسة برامج تدريبية حتى اكتمال المقاعد.

وشملت البرامج التدريبية، برنامج دوائر الاتصال، وأنظمة الإنذار والمراقبة، وبرنامج تشخيص أعطال وصيانة أنظمة المكيفات المجزأة والمنفصلة، والكهرباء الإنشائية، وبرنامج صيانة المحرك، وصيانة الحاسب وطرفياته.

واشترط "المعهد" في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وحاصلًا على مؤهل الكفاءة المتوسطة فما فوق، وألا يقل عمره عن 16 عامًا.