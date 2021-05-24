الصومال.. بدء أعمال مؤتمر حول محاربة التطرف والإرهاب بمدينة جالكعيو

يناقش قضايا الأمن ومواجهة فلول مليشيات الشباب

بدأت بمدينة جالكعيو الصومالية، اليوم، أعمال مؤتمر حول محاربة التطرف والإرهاب، بحضور مسؤولين من الصومال، وخاصة من محافظة بونتلاند الإقليمية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم- قضايا الأمن ومواجهة فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تشكل خطراً على الأمن العام في المناطق التابعة لمحافظة بونتلاند.