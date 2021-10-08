"التعليم": الأرقام تؤكد تميز جامعة جازان في تنظيم اجتماع رؤساء الجامعات الخليجية

"القحطاني" قال إن التنظيم يعكس التميز السعودي في إدارة المناسبات الكبرى

أشادت وزارة التعليم بالتميز الذي حققته جامعة جازان في تنظيم واستضافة الاجتماع الـ 24 لرؤساء ووكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتفصيلاً، قالت الوزارة في تغريدة عبر معرفها للتعليم الجامعي إن لغة الأرقام تؤكد تميز جامعة جازان في استضافة وتنظيم الحدث.

من جهته، أعرب رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن امتنانه وشكره الجزيل للقيادة الرشيدة - حفظها الله- على دعمها غير المحدود الذي يقف خلف كل منجز ونجاح تحققه الجامعة، مضيفاً أن الجامعة وبتوجيهات القيادة الرشيدة عملت منذ أشهر على التنظيم والإعداد لعقد الاجتماع بما يعكس التميز السعودي في إدارة وتنظيم المناسبات الكبرى التي تستضيفها المملكة.

وثمن "القحطاني" متابعة أمير منطقة جازان وأمير منطقة جازان بالنيابة، والدعم الكبير من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للجامعة ومنسوبيها، كما قدم شكره لأمانة مجلس التعاون، ولجميع منسوبي الجامعة العاملين في اللجان التنظيمية ولطلبة الجامعة على ما قدموه من جهود جبارة لتحقيق التميز والنجاح.

ومن ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق أن الجامعة استقبلت 80 من رؤساء ووكلاء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يمثلون 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ خليجية، و29 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ سعودية، مضيفاً أن تميز التنظيم لجامعة جازان يقف خلفه 107 موظفين وموظفة، و50 متطوعاً من طلبة الجامعة، عملوا جميعاً في 8 لجان تنظيمية.