"عطاء" تغازل أجواء تبوك بالهطولات.. هل ستكون الأكثر غزارة؟

شَمِلت بدايتها مناطق جنوب غرب المنطقة مرورًا بسواحلها من الوجه

شهدت منطقة تبوك، مساء أمس، أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم محافظات وقرى ومراكز وضواحي المنطقة.

ولا تزال الأمطار المتقطعة متواصلة؛ حيث لم تشهد تبوك المحافظة، أمطارًا بكثافة خلال هذا الشتاء كالمعتاد.

وتأتي هذه الأمطار ضمن الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تمر بها أجواء المملكة، وبدأت الحالة عند العاشرة من مساء أمس الأربعاء، وشملت بدايتها مناطق جنوب غرب تبوك، مرورًا بسواحلها من "الوجه" حتى "حقل" وصولًا إلى تبوك.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد نبهت -وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد- من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من أمس الأول الثلاثاء 20/ 6/ 1442هـ وحتى السبت الموافق 24/ 6/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها مناطق: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ فيما ستتأثر مناطق (الباحة، وعسير، وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.