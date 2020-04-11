"باهبري" يقدم نشرة التاسعة مساء غدٍ.. بالإخبارية

في بادرة وصفها بالوفاء للمشرف على القناة

لبى المذيع سبأ باهبري دعوة تلقاها من المشرف على قناة "الإخبارية" فارس بن حزام، لتقديم نشرة الساعة التاسعة مساء غدٍ على قناة "الإخبارية".
وقال "باهبري" عبر حسابه في "تويتر" إنه سيقوم بمشيئة الله بتقديم النشرة، كما سيقوم باقي زملائه بالتوالي بقراءة النشرة على مدار الأسبوع، في بادرة وصفها بالوفاء، معرباً عن شكره للزميل فارس بن حزام، واعتبرها فرصة لتجديد العهد بالمشاهدين.
ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، منذ نحو 12 عامًا، وهو تركه العمل بالتلفزيون، حيث كان يتقاسم قراءة الأخبار مع زميله الراحل ماجد الشبل.

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11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 07:21 PM

في بادرة وصفها بالوفاء للمشرف على القناة

"باهبري" يقدم نشرة التاسعة مساء غدٍ.. بالإخبارية

عبدالله الراجحي

جدة

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لبى المذيع سبأ باهبري دعوة تلقاها من المشرف على قناة "الإخبارية" فارس بن حزام، لتقديم نشرة الساعة التاسعة مساء غدٍ على قناة "الإخبارية".
وقال "باهبري" عبر حسابه في "تويتر" إنه سيقوم بمشيئة الله بتقديم النشرة، كما سيقوم باقي زملائه بالتوالي بقراءة النشرة على مدار الأسبوع، في بادرة وصفها بالوفاء، معرباً عن شكره للزميل فارس بن حزام، واعتبرها فرصة لتجديد العهد بالمشاهدين.
ويعد "باهبري" من المذيعين الأوائل في تقديم نشرات الأخبار، منذ نحو 12 عامًا، وهو تركه العمل بالتلفزيون، حيث كان يتقاسم قراءة الأخبار مع زميله الراحل ماجد الشبل.

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