أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة

منذ بدء العمل ومن خلال 6 عيادات موزعة جغرافيًّا على المحافظة

قدّمت عيادات "تطمن" في بيشة، خدماتها لعدد 19086 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة بيشة" أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافيًّا على محافظة بيشة؛ وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام- 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم- 16ساعة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.