إصابة 75 ليبيًّا جديدًا بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 1.866

عدد المتعافين بلغ 418

سجَّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 33 حالة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم الأحد أنه بهذه الإحصائية بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 1.866حالة، من بينها 1400 حالة نشطة.

وأضاف بأن إجمالي عدد المتعافين بلغ 418 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 48 حالة.