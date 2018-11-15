"مسك الخيرية" تطلق أكبر مسابقة لتطوير ريادة الأعمال في العالم

يستهدف 100 فائز من أصحاب المشاريع الناشئة في مائة دولة

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، عن مسابقة "كأس العالم لريادة الأعمال"، والتي تعد أحدث مبادرات المؤسسة؛ بهدف تطوير وإطلاق أكبر مجموعة من الجيل القادم لرواد الأعمال في العالم.

وقد جاء هذا الإعلان خلال فعاليات منتدى مسك العالمي 2018، المقام في الرياض خلال الفترة 14- 15 نوفمبر الجاري.

تتم هذه المسابقة بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، وتستهدف دعم أكثر من مائة ألف مؤسسة وشركة ناشئة كل عام، وتُعد المبادرة الأولى من نوعها في العالم بهذا النطاق والحجم؛ حيث قامت مؤسسة مسك الخيرية بتطوير منهج مختص صُمم من أجل تحفيز الاهتمام بريادة الأعمال لدى الشباب، وتقييم إمكانياتهم، وتسريع عجلة نمو شركاتهم الناشئة.

تشجع المسابقة رواد الأعمال الشباب من 100 دولة حول العالم، عبر خلق الفرصة لهم للتنافس المحلي والدولي، كما تحفز المشاركين والشركات الناشئة لتقييم نموذج العمل وضمان تحقيق النمو بشكل سريع، وامتلاك القدرة على اللجوء عند الحاجة لفكرة جديدة وبدء العمل عليها مباشرة؛ وفقاً لمبدأ "اخفق مبكراً وحاول مجدداً".

وسيبدأ المتسابقون -خلال العام المقبل- في الحصول على برامج لتسريع فرص التعليم والتدريب، كما سيخوضون مسابقات محلية تقام بشكل متزامن في جميع الدول من أجل اختيار 100 فائز يتم الإعلان عنهم في منتدى "مسك" العالمي 2019م، والذي سيقدم لهم كذلك مجموعة من الدورات التدريبية المتقدمة وورش العمل واللقاءات المباشرة مع الخبراء والمتخصصين للتوجيه؛ بهدف إنجاح مشروعاتهم المستقبلية.

يُذكر أن المسابقة ستقوم بتقييم إمكانات رواد الأعمال الشباب الطموحين، وتسريع نمو شركاتهم الناشئة، كما سيساعد الدعم المقدم -خلال العام المقبل- المتسابقين على تقييم نماذج أعمالهم، والنمو بسرعة، واكتشاف المزيد من الأفكار الجيدة".