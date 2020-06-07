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بعد إخلاء 6 فنادق بالمحافظة كانت مقرًّا للإجلاء

"صحة جدة" تكلّف موظفي المحاجر الصحية بالعمل في المستشفى الميداني

وجّه مدير الشؤون الصحية، قائد مركز القيادة والتحكم بصحة جدة، بتكليف موظفي المحاجر الصحية للعمل بالمستشفى الميداني، وذلك بعد إخلاء ستة فنادق بالمحافظة التي كانت مقرًّا للإجلاء.



وتضمن القرار تكليف موظفي المحاجر من شاغلي وظائف الأطباء من غير أطباء الأسنان وأخصائيي وفنيي مكافحة العدوى والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تجربة المريض، وأخصائيي وفنيي التغذية والمهندسين والفنيين الحرفيين وأخصائيي وفنيي الحاسب الآلي والسائقين والمراسلين للعمل بالمستشفى الميداني، بدلاً من المحاجر الصحية. كما تضمن القرار التمريض.