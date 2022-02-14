قبل مواجهة "الفيحاء".. الأهلي يفتقد لخدمات "الأسمري" و"عبسي"

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخدمات الثنائي علي الأسمري، وطلال عبسي، قبل مواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للأسمري حاجته للبقاء أسبوعًا إضافيًا في باريس، بهدف تقوية الركبة قبل العودة إلى جدة، فيما تغيب إصابة الغضروف المدافع طلال عبسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

الفيحاء الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

2

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 02:53 PM

قبل مواجهة "الفيحاء".. الأهلي يفتقد لخدمات "الأسمري" و"عبسي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 633

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخدمات الثنائي علي الأسمري، وطلال عبسي، قبل مواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للأسمري حاجته للبقاء أسبوعًا إضافيًا في باريس، بهدف تقوية الركبة قبل العودة إلى جدة، فيما تغيب إصابة الغضروف المدافع طلال عبسي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الفيحاء الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022