مواطنة تتسبّب في حادث مروري لـ3 مركبات بالطائف

تم تداول المقطع بشكلٍ واسع.. ومصادر "سبق": لا إصابات

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل، مقطع فيديو لحادث انقلاب وتصادم لثلاث سيارات بالطائف.



وفي التفاصيل، بحسب المقطع: فإن السائق المتسبّب في الحادث "امرأة" كانت تحاول الرجوع للخلف بالمركبة التي تقودها، أثناء تواجدها عند مواقف أحد البنوك في شارع شبرا بالطائف؛ ما تسبب في وقوع الحادث.



وعلمت "سبق" من مصادرها أن الحادث وقع مساء أمس داخل مواقف البنك الأهلي في شارع شبرا بالطائف، وهو عبارة عن حادث تصادم وقع لمركبتين من قبل مركبة تقودها مواطنة سعودية، ونجم عن الحادث تلفيات بالمركبات الثلاث دون وقوع أي إصابات.