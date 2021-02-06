"الأرصاد": الظاهرة الجوية بساحل جدة هي "شواهق مائية"

أكد أنها ترتبط بالعواصف الرعدية الشديدة وتحدث في نطاق ضيق

أفاد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة عبر حساب المركز بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الظاهرة الجوية المتداولة قبالة ساحل جدة، تسمى "شواهق مائية"، وترتبط بـالعواصف الرعدية الشديدة، وغالبًا ما تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة.

وقال المركز الوطني للأرصاد: إن الظاهرة قد رُصدت سابقًا في بعض مناطق المملكة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم "988" عند رصد ظاهرة جوية غير مألوفة.