"فيفا" يحدد موعد سحب قرعة ملحق القارات المؤهل إلى كأس العالم

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الـ26 من نوفمبر الحالي موعداً لسحب قرعة المواجهات الفاصلة بين القارات والمؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسيلعب الملحق بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة، علماً أنّ القارات المعنية هي: آسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا.

وستقام قرعة تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 العابرة للقارات في زيورخ، سويسرا، يوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021 والمواجهات التي ستحدد من سيلعب بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكونكاكاف وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في المسابقة، و سيتم تحديد المركزين الأخيرين في الحدث العالمي بعد قرعة الملحق الأوروبي .

و بعد القرعة، تلوح في الأفق خاتمة دراماتيكية للمنافسة التمهيدية لكأس العالم 2022، حيث ستقام مباراتا الملحق العابرة للقارات على مباراة واحدة يومي 13 و 14 يونيو / حزيران 2022.

و كان من المقرر في الأصل أن تقام المباريات الفاصلة في مارس 2022 ولكن تم تأجيلها إلى يونيو 2022 نتيجة للاضطراب غير المسبوق الناجم عن جائحة COVID-19 في جدول تصفيات كأس العالم FIFA على مستوى العالم.