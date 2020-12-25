زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الفلبين

طبقاً للمرصد الجيولوجي الأميركي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة الفلبين، اليوم، وفق ما أفاد به المرصد الجيولوجي الأميركي، حيث أفاد سكان العاصمة مانيلا باهتزاز المباني دون أن يتم الإبلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.

وهزّ الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 108 كيلومترات عند الساعة 7:43 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بحسب المرصد الأميركي.

زلزال الفلبين

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25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 01:34 PM

طبقاً للمرصد الجيولوجي الأميركي

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الفلبين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة الفلبين، اليوم، وفق ما أفاد به المرصد الجيولوجي الأميركي، حيث أفاد سكان العاصمة مانيلا باهتزاز المباني دون أن يتم الإبلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.

وهزّ الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 108 كيلومترات عند الساعة 7:43 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بحسب المرصد الأميركي.

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