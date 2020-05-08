ترقية "رئيس بلدية الفرشة" للمرتبة العاشرة

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، قرارًا يقضی بترقية رئيس بلدية الفرشة المهندس خالد آل قليلة، إلی المرتبة العاشرة، وتكليفه واستمراره رئيسًا لبلدية مركز الفرشة من تاريخ ١٢ / ٩ /١٤٤١هـ ولمدة ستة أشهر.

وعبّر "آل قليلة" عن شكره لأمين عسير الدكتور وليد الحميدي علی هذه الثقة، واعدًا بأن يقدم كل ما لديه لخدمة الوطن الغالي.

"سبق" تهنئ "آل قليلة" بتلك الثقة، متمنين له التوفيق.