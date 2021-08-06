"الصحة": تسجيل 954 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1014 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021، تسجيل 954 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 531935 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1014 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 1014 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8311 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10237 والحالات الحرجة 1404 حالة.