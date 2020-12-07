"الموارد البشرية " تكرّم "أجياد" لحصدها المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع

"الجفري": متطوعو الجمعية بلغوا 19,898 مشاركًا بقيمة اقتصادية 48,779 ريالاً

كرّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة بدرع تذكاري, لحصولها على المركز التاسع بالمملكة في مجال التطوع تقديرًا لجهودها في تحقيق مستهدفات التطوع من خلال تفعيل حساب الجمعية على منصة العمل التطوعي وإدراج الفرص التطوعية.

وتفصيلا.. جاء تكريم الوزارة لجمعية أجياد عن بُعد تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع 2020 تحت شعار "عطاء وطن", حيث أطلقت الوزارة بهذه المناسبة فعالية تحت مسمى (يوم التطوع السعودي والعالمي), وتفاعل معها جميع الجهات في المملكة, وسلم الدرع للجمعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة ساعد السواط.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري أن التكريم يأتي وسط اهتمام رؤية المملكة 2030 بتنمية القطاع الثالث بشكل عام وتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع بشكل خاص, مضيفًا أن الجمعية استطاعت خلال فترة وجيزة الانضمام إلى منصة العمل التطوعي وتفعيل حساب الجمعية بنشر الفرص التطوعية المتخصصة وتقييمها وحصر ساعاتها وتكلفتها وإبراز دور الشباب والفتيات من المتطوعين والمتطوعات, ومنحهم شهادات تطوعية تقديرًا لمشاركتهم الفاعلة.

وأشار "الجفري" إلى أن عدد متطوعي جمعية أجياد للدعوة بلغ 19,898 متطوعًا, وهيأت 77 فرصة تطوعية, وبلغت القيمة الاقتصادية للتطوع 48,779 ريالاً, في مجالات متنوعة تتناسب مع خدمات الجمعية المتخصصة في الدعوة إلى الله عز وجل وكذلك مع مبادرات جائحة كورونا في التخفيف عن المتضررين في الأحياء المعزولة بمكة المكرمة.

وفي الختام رفع "الجفري" الشكر والثناء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكريمها جمعية أجياد، حيث إنه يُعد حافزًا وداعمًا للجمعية والمتطوعين في مواصلة مسيرة التطوع لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -أيدهم الله-, سائلاً الله أن يجزي كل متطوع ومتطوعة شارك في خدمة الإنسان وتنمية المكان -وما عند الله خير وأبقى-.