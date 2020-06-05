إخلاء منومي كورونا في مجمع الملك فيصل بالطائف بسبب عطل بشبكة ضخ الأوكسجين

تم نقلهم لمستشفيات خاصة.. والعمل جارٍ لإصلاحه

تعرضت شبكة ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل بالطائف لعطل أدى لضعف وصول الأوكسجين للأجهزة المُغذية لمرضى الحالات الحرجة بالعناية المركزة، رغم توفر الأوكسجين بالخزان داخل المجمع.

وباعتبار أن المجمع مُخصص كعزل صحي لإصابات فيروس كورونا، فقد تم احترازياً إخلاء ونقل عدد من المُصابين بفيروس "كورونا" من المنومين بالعناية المركزة، وتحديداً ممن يحتاجون للأوكسجين كتنفس صناعي دائم باعتبارهم من الحالات الحرجة، وجرى توزيعهم على بعض المستشفيات الخاصة، عبر إسعافات وزارة الصحة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال عملية النقل وصولاً للمستشفيات المنقولين إليها.

وعلمت "سبق" من مصادرها بأن بقية المرضى المُصابين بفيروس "كورونا" والمعزولين صحياً في المجمع بغرف تنويم عادية، تتوفر لديهم أسطوانات الأوكسجين الطبية في حال دعت حاجتهم لها، كما تم تكليف الشركة المختصة بتوفير أسطوانات إضافية من الأوكسجين الطبي احتياطياً.

ولا زالت الشركة المسؤولة والمعنية وعن طريق مختصين لديها عملية إصلاح شبكة ضخ الأوكسجين الطبي بالمجمع، والتي تعرضت للعطل لحين إعادتها للعمل كما كانت عليه، في ظل تواجد المسؤولين بالصحة، ومجمع الملك فيصل الطبي.

وفي بيانٍ أصدرته صحة الطائف، فقد نفذت عملية إخلاء ناجحة ولله الحمد لـ 17 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بمجمع الملك فيصل الطبي.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: "اختارت الصحة في الطائف خيار عملية الإخلاء لتأمين سلامة المرضى ممن يقتضي وجودهم الربط المباشر بالأوكسجين بعد تعطل الشبكة المغذية للمستشفى، رغم وجود البدائل من أسطوانات وغيره إلا أن إخلاءهم تم تفادياً لمخاطر استمرار الخلل ولتأمين سلامتهم بالدرجة الأولى لحين إصلاح الخلل، والتأكد من عودة النظام المغذي واختباره عدة مرات ومن ثم استعادتهم".

وأضاف أن "نظام شبكة الأوكسجين المغذي للمستشفى قد تعرض لعطل طارئ وفضلت الصحة المبادرة لإخلاء مرضى العناية المركزة بالمستشفى احترازياً بمشاركة 15 فرقة صحية من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف، و5 فرق من الهلال الأحمر إلى جانب فرقة غاز متنقل وفرقة إنقاذ من الدفاع المدني لتأمين عملية نقل المرضى وتوزيعها بين مستشفيات الطائف الأهلية".

وتابع: "كما حرصت الصحة على نقل المرضى بكامل تجهيزات أسرتهم الطبية من أجهزة متنقلة وطاقم فني وطبي بهدف استمرار متابعة وضعهم الصحي بعد الإخلاء بنفس الطاقم القائم على حالتهم الصحية".

وأكدت صحة الطائف، اكتمال عملية النقل بنجاح ولله الحمد وسلامة جميع المرض، مشيرة إلى أنه جرى على الفور تطبيق خطة الطوارئ بإشراف لجنة كورونا وقيادة مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، وعضوية عدد من القيادات الصحية.