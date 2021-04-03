"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر

بحضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، في حفل تنصيب رئيس جمهورية النيجر المنتخب محمد بازوم.

وقد حضر الحفل عدد من القادة ورؤساء الحكومات والبرلمانات ووزراء الخارجية والدفاع في عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وسفراء وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية.