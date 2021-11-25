التاج وجوهرته.. "فاينانشيال تايمز": السعودية تعزز صناعتها العسكرية محلياً

على رأس الخطط.. المسؤولون حريصون على الدعم لـ"الإلكترونيات الدفاعية"

كشفت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية عن سعي السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية محليا، وزيادة الاستثمار في التصنيع المحلي للأسلحة.

وقالت الصحيفة في تقريرها من الرياض: إن المسؤولين السعوديين حريصون على الدعم لمصنع للإلكترونيات الدفاعية، باعتباره أحد أحدث استثمارات صندوق الثروة السيادية في مجال التصنيع العسكري، والذي يأتي على رأس الخطط الاقتصادية لتحديث اقتصاد المملكة.

وتعد شركة الإلكترونيات المتقدمة، التي ينتج مصنعها في الرياض أجزاء من القنابل والطائرات بدون طيار، "جوهرة التاج" للصناعة العسكرية الناشئة في المملكة العربية السعودية.

واشترت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، التي أسسها قبل أربع سنوات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين الإنتاج الدفاعي، شركة الإلكترونيات المتقدمة العام الماضي.

وقالت الصحيفة: إن مشروع التصنيع العسكري يتماشى مع خطة رؤية ولي العهد لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، واصفة إياه بالمشروع الطموح.