ذهاباً وإياباً يتفوق.. "الاتفاق" لا يعرف الهزيمة أمام "الاتحاد"

نجح نادي الاتفاق في إضافة ثلاث نقاط مهمة له في جدول ترتيب المسابقة بعد تغلبه على نادي الاتحاد قي المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الاتفاق بهدفين نظيفين سجلهما سعيد الربيعي في الدقيقة 9 وهزاع الهزاع في الدقيقة 56 .