"الكرشمي" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

قال: الملك عبدالعزيز وضع لبنات البناء لرفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن

رفع مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء المهندس هليل الكرشمي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٠، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يذكر الجميع بتوحيد مملكتنا الغالية على يد الملك عبدالعزيز . طيب الله ثراه.

وقال المهندس الكرشمي: تأتي هذه الذكرى الجميلة على قلوبنا ويتذكرها المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز، هذه المناسبة التي أعطت الوطن تاريخه المجيد، فاليوم الوطني، يوم توحيد ويوم الانتصار على يد الملك عبدالعزيز.

وأضاف: تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرته الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته وقبل ذلك بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ الذي تحقق منه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.

وفي ختام كلمته قال: أسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد وحكومته ومواطنيه من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.