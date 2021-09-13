الأمم المتحدة تنتقد افتقار حكومة "طالبان" للتنوع وعدم إشراك المرأة فيها

"باشليه" ندّدت بعدم التزام الحركة بإعلانها العفو

‬انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الاثنين افتقار حكومة طالبان في أفغانستان للتنوع وعدم إشراك المرأة بتشكيلتها.

وأعربت "باشليه" في افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن قلقها بشأن معاملة النساء واستبعادهن من الشأن العام وقمع المعارضة الذي يزداد عنفاً.

ونددت "المفوضة" بعمليات مطاردة تجري من منزل إلى منزل؛ بحثا عن أعضاء الحكومة السابقة أو الجنود أو الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد حتى وقت قريب، خلافا للوعود بالعفو التي قطعتها "طالبان".