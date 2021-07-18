شاهد.. ضيوف الرحمن يصلون إلى مشعر مِنى في #يوم_التروية

وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتنسيق بين الجهات المعنية كافة

يتواصل توافد ضيوف الرحمن الى مشعر مِنى في يوم التروية وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتنسيق بين الجهات المعنية كافة.

ورفعت الجهات المعنية كافة، درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر مِنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وجودهم فيها.

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18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 01:06 PM

وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتنسيق بين الجهات المعنية كافة

شاهد.. ضيوف الرحمن يصلون إلى مشعر مِنى في #يوم_التروية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يتواصل توافد ضيوف الرحمن الى مشعر مِنى في يوم التروية وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتنسيق بين الجهات المعنية كافة.

ورفعت الجهات المعنية كافة، درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر مِنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وجودهم فيها.

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