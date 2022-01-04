مؤتمر التشغيل والصيانة الـ19 في الرياض ينطلق في الـ18 من يناير

برعاية وزير الشؤون البلدية والإسكان

تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية خلال الفترة من 17 وحتى 19 يناير 2022 بفندق موفنبيك الرياض وذلك تحت شعار "التحول الرقمي ومستقبل إدارة الصيانة".

يعتبر المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة منذ انطلاق أولى دوراته في عام 2002 وحتى الآن المنصة المهنية الأهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط؛ حيث يهدف المؤتمر إلى مواصلة مهمته في تقديم وإبراز أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات المطبقة في مجالات التشغيل والصيانة، وكذلك الإستراتيجيات والتقنيات الجديدة لتعزيز وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف التعطل والتشغيل، وزيادة الكفاءة والفعالية، مع الحفاظ على السلامة وتعزيز بيئة عمل تواصلية متميزة، بالإضافة إلى عرض الطرق الحديثة والفعالة للتغلب على المشاكل بالتركيز على تأثير التحول الرقمي على المنشآت والمعدات والأنظمة، وأيضاً عرض الحالات الدراسية والخبرات العالمية والإقليمية في مجال التشغيل والصيانة.

وسيحظى المؤتمر بحضور العديد من الخبراء، المختصين، صناع القرار، والمتحدثين لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بهندسة التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومشاركة آخر المستجدات عالميا في عالم هندسة التشغيل والصيانة.

ووفقاً لما ذكره الدكتور محمد الفوزان رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة فإن المؤتمر هذا العام يتميز بتطبيق النظام الهجين (الحضوري/الافتراضي) بهدف مشاركة المعلومات مع أكبر شريحة من المهتمين بالمجال حيث سينعقد المؤتمر حضورياً في الرياض بفندق موفينبيك وافتراضياً على منصة التواصل الافتراضية الخاصة بالمؤتمر التي ستمكن المشاركين افتراضياً عن بعد من الاستفادة من خبرات المتحدثين والمشاركة والتفاعل عن طريق طرح الأسئلة وجلسات النقاشات الافتراضية.

كما نوه الدكتور زهير السراج الأمين العام للمؤتمر بأن برنامج المؤتمر سيتضمن عقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش، وعرض للتجارب الإقليمية والدولية في مجال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق، بمشاركة العديد من المنظمات والهيئات والجامعات المحلية والإقليمية والدولية، كما سيشهد المؤتمر تكريم الفائزين بالجائزة العربية لتشغيل وصيانة المرافق في دورتها الثالثة عشرة.