هيئة الفضاء توقّع مذكرة مع الشركة السعودية للاستثمار التقني

للتعاون في نقل المعرفة الفنية في قطاع الفضاء وتوطين صناعاته

وقّعت الهيئة السعودية للفضاء والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، مذكرة تعاون مشتركة لتوحيد الجهود في مواءمة أنشطة البحث والتطوير لتنمية القدرات البشرية للمملكة، تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير الدكتور تركي بن سعود، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني.

ووقّع مذكرة التعاون من جانب الهيئة السعودية للفضاء الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ومن جانب الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني الرئيس التنفيذي عبدالرحمن بن زيد الخثلان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، من أجل التعاون في نقل المعرفة الفنية والتقنية في قطاع الفضاء وتوطين صناعاته، وتنمية رأس المال البشري في مجالات وعلوم الفضاء من خلال مشاركة الكوادر الوطنية والبنية التحتية والمعرفة.

يأتي ذلك ضمن مبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه الهيئة في علاقتها المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة، المتضمن تطوير مذكرات التعاون مع الشركاء، لتعزيز التعاون الثنائي من أجل تحقيق النتائج المرجوة في مختلف الأنشطة المشتركة والأعمال التعاونية لبناء وتعزيز الشراكات، الذي يمثل أحد أهداف رؤية المملكة 2030م، وتوافقًا مع أهداف الهيئة السعودية للفضاء في الاستفادة من الفكر الاستراتيجي وبناء الشراكات واستحداث برامج جديدة، والاستثمار في الأبحاث التي تتمحور حول الفضاء، وتطوير تقنيات وخدمات المركبات الفضائية.