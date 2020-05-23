شاهد.. "سبق" تنقل صور ألعاب العيد لجيل الثمانينيات والسبعينيات

لقطات لجلسة أبناء الحارة والحلويات خلال العيد قبل 45 عامًا

لكل زمان عاداته وتقاليده في شتى المجالات؛ فالعيد اليوم يختلف عن السابق في كل تفاصيله، كالزيارات والألعاب ووسيلة المعايدات والحلوى وهدايا وألعاب الأطفال.

وتنقل "سبق" خلال هذا التقرير المصوَّر صورًا التُقطت من متحف "أبو عطاالله" لصاحبه مرضي عطاالله جلباخ، تخص ألعاب جيل الثمانينيات والسبعينيات الميلادية، منها لعبة البنانير، ولعبة الطرطعان البوجي والبلف، وصيد الطيور بالفخ، ولعبة الكيرم، ولعبة الزقطة الشهيرة، ولعبة الرقشي.. وصور أخرى مستوحاة من الأثاث في تلك الفترة، ومن جلسة أبناء الحارة أثناء العيد، وصور بعض الحلويات التي يتجاوز عمرها 45 عامًا.