"ناسا" تكشف نسبة احتمالات اصطدام كويكب ضخم بالأرض ومحو الحياة

الوكالة: أي صخرة يقل طولها عن 10 أمتار ستتحطم جراء انفجار حراري

كشفت "ناسا" عن مدى احتمالية اصطدام كويكب بالأرض على نحو يتسبب في محو الحياة عليها، على غرار الكويكب الذي يعتقد أنه تسبب في انقراض الديناصورات منذ 66 مليون سنة.

ووفق موقع "إنترستينغ إنجنيرينغ"، فإن الوكالة كشفت أن هناك احتمالية بنسبة 0.000001 % أن يصطدم كويكب ضخم بالأرض سنوياً.

جدير بالذكر أن الوكالة تجري أبحاثاً حول الكويكبات التي قد تشكل خطراً على الأرض من خلال برنامج "الأجرام القريبة من الأرض". ووضع القائمون على البرنامج جدولاً يوضح مدى احتمالية اصطدام كل جرم بالأرض على مدار الأعوام الـ100 المقبلة.

ويمكن للكويكبات الضخمة فقط اجتياز الغلاف الجوي للأرض دون أن تتحطم، كما أن أي صخرة يقل طولها عن 10 أمتار ستتحطم جراء انفجار حراري.

جدير بالذكر أن عام 1992شهد تسبب شظية صغيرة من إحدى الصخور تفتت من كويكب في إحداث حفرة في مرأب للسيارات.

وتعرضت عقارات في كونيتيكت وألاباما لأضرار بسبب صخور سقطت من السماء على مدار القرن الماضي.

وتحذر "ناسا" من أن احتمالية 0.1 % لاصطدام جرم بالأرض كبيرة بما يكفي لتدمير مدينة بأكملها على وجه الأرض كل عام.