مخالفة وتغريم مطعم بمكة بعد بلاغ بوجود حشرات بوجبة عشاء

زيارة أولى ووقوف مفاجئ للأمانة يكشف عن عدد من الملاحظات

طبّقت أمانة العاصمة المقدسة، لائحة الغرامات في حق أحد المطاعم بمكة، بعد بلاغ مواطن بوجود حشرات داخل وجبة العشاء التي كان يتناولها برفقة أسرته.

وقال المواطن لـ"سبق": تفاجأت أثناء تناولي لوجبة العشاء، بوجود حشرات صغيرة في الأكل، بالإضافة إلى أرجل صرصور فيما يبدو.

وتابع: عند استدعاء العمالة القائمة على المطعم، حاولوا منعي من التقدم ببلاغ، وقدموا وجبة مجانية على حسابهم؛ إلا أنني تقدمت ببلاغ فورًا على الرقم الموحد لتلقي البلاغات بأمانة العاصمة المقدسة 940، والذي بدوره أحاله للجهة المشرفة على الموقع.

وأردف: كان وقت بلاغي متأخرًا، وأغلق المطعم أبوابه قبل أن يصل مراقب البلدية، والذي باشر الحالة في الصباح، وأفادني بأن المطعم لا يوجد فيه ملاحظات، وتلقيت بعدها اتصالًا في اليوم التالي يفيدني بأن الجهات الرقابية في المطعم نفّذت زيارة مفاجئة للمطعم، وطبّقت بحقة غرامات لوجود مخالفات.

بدورها، أكدت الأمانة أنه فور تلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن وجود حشرات في وجبة طعام، توجهت فرقة من المختصيين بالأمانة إلى المطعم، ولم يتم ملاحظة أي مخالفات، وتم وضع المطعم تحت الملاحظة.

وتابعت: وفي مساء يوم أمس، تم عمل وقوف مفاجئ من المختصيين بالأمانة على نفس المطعم، واتضح وجود عدد من الملاحظات، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية بحقه، وقد تم توضيح ذلك للمواطن المُبلِغ.