الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة

مصحوبة برياح نشطة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.