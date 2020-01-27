شرطة حائل تنظم ملتقى عن الوقاية من الجريمة.. غداً الثلاثاء

يناقش تطوير المؤسسات الأمنية والإجراءات الوقائية

تنظم شرطة منطقة حائل، غداً الثلاثاء، بمقر الغرفة التجارية بحائل، وبرعاية من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ملتقى "الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق"، وبحضور مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، والقيادات الأمنية والمهتمين بمنطقة حائل.

وسيتطرق الملتقى إلى تحديد مفهوم الوقاية من الجريمة، والطرق الحديثة للوقاية منها، والاحترازات والتدابير الوقائية والأمنية المطلوبة وسبل التصدي لها قبل وقوعها.

كما سيتطرق الملتقى أيضاً، إلى التدابير اللازمة للوقاية من الجريمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

وسيناقش الملتقى، تطوير المؤسسات الأمنية لتكون قادرة على مواجهة الجريمة.