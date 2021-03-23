"تطوير المباني" تستعرض فرصها الاستثمارية في منتدى المشاريع المستقبلية

مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات تشتمل على إنشاء 90 صالة

تعتزم شركة تطوير المباني TBC، الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم المشاركة في منتدى المشاريع المستقبلية أحد مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين.

ويتيح المنتدى الفرصة أمام المهتمين بقطاع المقاولات للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية في المملكة، ويجمع أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة تحت مظلة واحدة لعرض مشروعاتها أمام 10.000 مقاول ومهتم بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال تشمل جميع قطاعات المقاولات.

وتغطي مظلة مشروعات TBC التي تتهيأ للكشف عنها في المنتدى مناطق المملكة؛ ففي المنطقة الغربية 143 مشروعًا، والوسطى 118 مشروعًا، والجنوبية 98 مشروعًا، والشرقية 97 مشروعًا، والشمالية 51 مشروعًا، تتوزع بين مشروعات المرافق التعليمية، ومشروعات دعم برامج رؤية المملكة 2030، ومشروعات مركز خدمات الاستثمار التعليمي.

وتشمل مشروعات إدارة المرافق في TBC، 51 عملية موزعة على 11 إدارة تعليمية بقيمة إجمالية قدرها ملياران ونصف المليار ريال، وتغطي أعمال وصيانة التكييفات، والنظافة، والصيانة والتشغيل؛ فيما تشمل مشروعات دعم برامج رؤية 2030 -على صعيد برامج الحضانات ورياض الأطفال- 45 مبنى رياض أطفال جديدًا، و66 فصل رياض أطفال ملحقًا، و40 قطعة أرض سيتم استثمارها، و126 مبنى سيتم تأهيلها وتحويلها إلى مدارس بنات، و3 مبانٍ سيتم تأهيلها للطفولة المبكرة، و241 مبنى فصول رياض أطفال ملحقة، و80 مبنى دورة مياه، و10 مباني إدارات مدرسية، و2693 فصلًا سيتم تجهيزها، و58 مبنى سيتم تأهيله للطفولة المبكرة، وإنشاء 23 مبنى طفولة مبكرة.

وتشمل مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات: إنشاء 90 صالة رياضية وتجهيزها، وتجهيز 590 صالة رياضية قائمة في مدارس البنات على مستوى المملكة. فيما تشمل مبادرة تحسين وسائل السلامة، تزويد 270 مبنى بتجهيزات السلامة على مرحلتين، وصيانة تجهيزات السلامة في 18000 مبنى على 3 مراحل، وتوفير 16766 حارس أمن على 3 مراحل.

ويطرح مركز خدمات الاستثمار التعليمي 196 مشروعًا في جميع مناطق المملكة، و120 مشروعًا في الوسطى، و28 مشروعًا في الغربية، و24 مشروعًا في الغربية، و13 مشروعًا في الشمالية، و11 مشروعًا في الجنوبية.